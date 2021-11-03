Украинский депутат оценил свой рисунок Путина в одну гривну

Депутат городского совета украинского Львова Юрий Грынив пообещал продать с аукциона рисунок, на котором изображён президент России Владимир Путин. Начальной ценой он назначил всего одну гривну. В Интернете до этого появилось видео, на котором было видно, как депутат рисовал портрет Путина в зале совета. О продаже рисунка Грынив написал на своей странице в Facebook.

Депутат представляет фракцию «Европейская солидарность». После того как его подвергли за рисунок критике, он выставил его фотографию в Facebook и объявил о начале аукциона, так как «многие люди хотят его приобрести». Начальной ценой картины Грынив поставил одну гривну.

Ранее сообщалось, что Грынив поверг в шок коллег, нарисовав портрет Путина во время заседания горсовета во Львове. Своими художествами парламентарий буквально довёл до ручки и местные СМИ, которые опубликовали ролик со скандального заседания и подняли волну в Сети.

На кадрах было видно, как Грынив рисует российского лидера, находясь в сессионном зале. Депутат жульничает: он рисует портрет российского президента, подложив под лист бумаги смартфон с открытой фотографией Путина, обводит контуры шариковой ручкой, а потом уже добавляет детали от себя. В итоге коллеги Грынива вынуждены были признать, что украинский депутат сумел изобразить российского лидера очень похоже.