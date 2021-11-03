16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Украинский депутат назвал срок, за который Россия уничтожит Украину

22:45, 03 ноября 2021
Украинский депутат назвал срок, за который Россия уничтожит Украину Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин назвал срок, за который российская армия разгромит украинскую. По его мнению, на это понадобится пять-семь дней, заявил парламентарий в эфире радио «Говорит Москва».

Российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение пяти-семи дней максимум, — сказал Волошин.

По мнению депутата, Киеву совсем невыгодно затевать войну с Москвой, о которой украинская сторона твердит в последнее время. Политик считает, что киевские власти и сами понимают всю степень риска, поэтому им удобна заморозка конфликта в Донбассе.

Но существует другая опасность, предупредил депутат. Запад будет использовать Украину в своих военных целях.

Ранее замглавы правительства и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Европе придётся помогать украинским властям восстанавливать Донбасс после восстановления контроля Киева над этой территорией. Самостоятельно Украина это сделать не сможет.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео