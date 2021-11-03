Украинский депутат назвал срок, за который Россия уничтожит Украину

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин назвал срок, за который российская армия разгромит украинскую. По его мнению, на это понадобится пять-семь дней, заявил парламентарий в эфире радио «Говорит Москва».

Российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение пяти-семи дней максимум, — сказал Волошин.

По мнению депутата, Киеву совсем невыгодно затевать войну с Москвой, о которой украинская сторона твердит в последнее время. Политик считает, что киевские власти и сами понимают всю степень риска, поэтому им удобна заморозка конфликта в Донбассе.

Но существует другая опасность, предупредил депутат. Запад будет использовать Украину в своих военных целях.

Ранее замглавы правительства и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Европе придётся помогать украинским властям восстанавливать Донбасс после восстановления контроля Киева над этой территорией. Самостоятельно Украина это сделать не сможет.