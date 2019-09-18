На Украине растёт дефицит Пенсионного фонда. На сегодняшний день он составляет минимум 15% годового бюджета страны, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.
По его словам, помимо выплаты долгов, значительная часть бюджета Украины уходит на погашение дефицита Пенсионного фонда.
Положение чрезвычайно тяжёлое в части постоянного роста выплат по долгам. У нас же более 170 млдр — уже снова растёт дефицит Пенсионного фонда, — сказал Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Бывший чиновник отметил, что значительную часть бюджета надо расходовать на то, чтобы покрывать этот дефицит, передаёт портал «
Как ранее писал News.ru, согласно проекту Минфина Украины, бюджет страны на 2020 год утверждён с расчётом на рост ВВП на 3,3%. Глава ведомства Оксана Маркарова заявила, что в него заложены займы в размере примерно 380 млрд гривен (991,8 млрд рублей).