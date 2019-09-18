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На Украине растёт дефицит Пенсионного фонда. На сегодняшний день он составляет минимум 15% годового бюджета страны, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

По его словам, помимо выплаты долгов, значительная часть бюджета Украины уходит на погашение дефицита Пенсионного фонда.

Положение чрезвычайно тяжёлое в части постоянного роста выплат по долгам. У нас же более 170 млдр — уже снова растёт дефицит Пенсионного фонда, — сказал Суслов в эфире телеканала NewsOne.

Бывший чиновник отметил, что значительную часть бюджета надо расходовать на то, чтобы покрывать этот дефицит, передаёт портал «ПолитНавигатора».

Как ранее писал News.ru, согласно проекту Минфина Украины, бюджет страны на 2020 год утверждён с расчётом на рост ВВП на 3,3%. Глава ведомства Оксана Маркарова заявила, что в него заложены займы в размере примерно 380 млрд гривен (991,8 млрд рублей).

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