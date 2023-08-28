Украинский БПЛА сбили над Люберцами: новости СВО на утро 28 августа

Фото: МО РФ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны украинского беспилотника самолетного типа над территорией Люберецкого района Московской области. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают экстренные службы региона.

ВС РФ пресекли попытку Украины нанести удар по инфраструктуре России с помощью двух беспилотников, заявили в Минобороны. По данным ведомства, БПЛА противника были сбиты в небе над Брянской областью.

Российские артиллеристы, представляющие Центральный военный округ, в ходе ведения контрбатарейной борьбы на Краснолиманском направлении уничтожили 155-мм орудие FH-70 производства НАТО, сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что ВС РФ точным попаданием также поразили бронеавтомобиль и скопление ВСУ в лесополосе.

В Харьковской области российские артиллеристы атаковали бронегруппу Вооруженных сил Украины при попытке контратаки. Бойцы ВСУ численностью 15 человек на бронемашинах совершили попытку занять позиции ВС РФ, но встретили сопротивление, после чего спешно отступили, понеся потери.

Артиллеристы 88-й бригады Южной группировки ВС РФ уничтожили позиции ВСУ на Белогоровском направлении. В результате удара противник потерял восемь человек.

Экипажи вертолетов Ка-52 выполнили боевую задачу и уничтожили бронетехнику и пункт управления ВСУ в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны. Поражение целей «на отлично» подтвердил позже наводчик.

Фото: МО РФ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела ВСУ по Куйбышевскому и Киевскому районам города пострадали трое детей. С осколочными ранениями и контузиями они были доставлены в медучреждения.

В ночь на 28 августа в нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу. По имеющейся информации, предупреждение об угрозе с воздуха действовало в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Также сирены воздушной тревоги прозвучали в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР. В Кривом Роге через некоторое время прогремела серия взрывов.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что его бойцы не захватили наемников из стран НАТО, поскольку украинские военнослужащие не дают им попасть в плен и не оставляют их тела. По мнению офицера, подобная ситуация связана с тем, что от западных военных можно узнать много интересного.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения ВС РФ отразили попытку наступления украинской армии на Клещеевском направлениив ДНР. По его словам, российские силы уничтожили технику и живую силу противника, а сама попытка ВСУ продвинуться вперед закончилась для них плачевно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов воевать на протяжении долгого времени, как Израиль, если ВСУ удастся минимизировать потери. Он выразил надежду получить от США гарантии безопасности, которые были предоставлены Тель-Авиву.

Глава государства также посетовал на нехватку оружия и боеприпасов, произведенных на Украине. Он признал, что страна нарастила объем производства вооружения, однако к этому моменту его недостаточно.

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил мнение, что ВВС страны могут начать использовать обещанные Западом истребители F-16 весной 2024 года. Сейчас, по его словам, Киеву необходимо подготовить необходимую инфраструктуру для самолетов.

ВСУ несут значительные потери под населенным пунктом Работино в Запорожской области, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. По его словам, командование ВСУ бросило последние три стратегические резервные бригады на это направление, однако добиться успеха и прорвать линию обороны ВС РФ украинским войскам не удалось.

Издание Economist сообщило, что операторы беспилотников ВСУ используют предоставленные Западом данные о расположении ПВО и радаров при атаках на территорию Россию. ВС России, по информации источника, лишили украинские войска первоначального преимущества в тактических дронах.

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