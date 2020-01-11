https://static.news.ru/photo/ce901b72-3475-11ea-a752-fa163e074e61_660.jpg Фото: lomachenkovasiliy/instagram.com

Украинский боксёр Василий Ломаченко ответил стихами на критику, развернувшуюся в соцсетях после его видеоролика с участием российских спецназовцев. В обоих случаях он пропагандирует тему православного патриотизма и братства между народами России и Украины.

Спасибо всем, кто всё ж увидел суть, она была совсем не в триколоре, — ответил Ломаченко в Instagram.

Он также напомнил украинцам, что «брат на брата лезть не должен» и не надо идти «на штыки», не разобравшись в ситуации.

Его предыдущий ролик собрал много негативных комментариев, в которых националистически настроенные украинцы заподозрили боксёра в чрезмерной симпатии к россиянам.

Как ранее писал NEWS.ru, Василий Ломаченко (14-1, 10 KO) провёл успешную защиту чемпионских титулов по версиям WBO и WBC и завоевал пояс WBA Super в лёгком весе, уверенно победив британца Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО) в Лондоне. Превосходство Ломаченко не вызывало никаких сомнений. В 11-м раунде украинец взвинтил темп и правым прямым послал Кэмпбелла в нокдаун. По итогам боя судьи отдали Ломаченко победу с разгромным счётом 119:108 (двое) и 118:109.