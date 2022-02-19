Украинский бизнесмен Ринат Ахметов улетел в Женеву

Фото: Григорий Василенко/РИА Новости

В обозримом будущем Украина не станет членом НАТО. Вопрос её вступления в Альянс в повестке отсутствует. Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил канцлер Германии Олаф Шольц, его слова приводит РИА Новости.

Проблема заключается в том, что членство Украины в НАТО не стоит в повестке, не случится в обозримом будущем, — сказал глава правительства ФРГ. Канцлер добавил, что в разрешении внутриукраинского конфликта,...