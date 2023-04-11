Украинский бизнесмен подаст в суд на Россию Ринат Ахметов инициировал арбитражный процесс против России за потерянные активы в Донбассе

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Украинский бизнесмен, владелец инвестиционной группы SKM Ринат Ахметов начинает арбитражный процесс против России, требуя компенсации за потерянные активы в ЛНР И ДНР, сообщает пресс-служба компании. Он намерен отсудить сумму ущерба, причиненного ему с 2014 года.

Ахметов как инвестор потребует от России компенсации всех убытков, причиненных ему в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций, — говорится в сообщении.

В обращении уточняется, что в активы входят такие предприятия, как «Енакиевский металлургический завод», «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит». Бизнесмен также инвестировал в строительство «Донбасс Арены» $400 млн.

Ранее парламент Крыма национализировал имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других украинских политиков и бизнесменов, связанных с властями Киева. Все средства, вырученные от продажи имущества, пойдут на нужды участников спецоперации, заявил глава полуострова Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что это принципиальная позиция, сдаваться в аренду или использоваться каким-либо другим способом эти объекты властями Крыма не будут.