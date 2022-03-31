Украинский бизнесмен Ахметов пообещал подать иск против России

Британское издание The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что Лондон рекомендует Киеву пока не заключать соглашение с Россией. В правительстве считают, что соглашение должно быть подписано только тогда, когда Украина «будет находиться в максимально сильной позиции». Отмечается, что в Британии не разделяют стремления Вашингтона, Парижа и Берлина пойти на значительные уступки Кремлю.

Премьер-министр Борис Джонсон в свою очередь призывает усиливать давление на Москву до тех пор, пока «российские войска не покинут Украину, включая Крым». Сами британцы при этом критикуют своё правительство за...