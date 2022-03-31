Украинский бизнесмен Ахметов пообещал подать иск против России
Компания украинского предпринимателя Ахметова через суд потребует от РФ возместить ущерб
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:40, 01 апреля 2022
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Компания SCM, принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. намерена подать иск против России для получения выплат за ущерб, нанесённый в ходе спецоперации по демилитариации Украины. Об этом сам предприниматель рассказал агентству Bloomberg.
SCM Group определенно подаст иск против Российской Федерации с требованием компенсировать весь ущерб, нанесенный в результате российской военной агрессии, — заявил Ахметов.
Бизнесмен также сообщил, что уверен, «Украина потребует и получит все репарации в полном объёме».
Ранее сообщалось, что ситуация на Украине значительно снизила состояние богатейших граждан страны. Бывший президент Пётр Порошенко потерял статус долларового миллиардера, бизнесмену Ринату Ахметову удалось сохранить первое место в рейтинге самых богатых украинцев, но он потерял $9,5 млрд.
Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.