Стало известно об участии ВСУ в конфликте в Судане WSJ: ВСУ участвовали в конфликте в Судане в 2023 году

Фото: МО Украины

Украинские военные участвовали в военном конфликте в Судане в 2023 году, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Отмечается, что об этом президента Украины Владимира Зеленского попросил командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, который, как пишет издание, «незаметно снабжал Киев оружием».

По данным газеты, решение об участии в конфликте сопровождается серьезным политическим риском для Зеленского. Украина участвует «во внутреннем конфликте в чужой стране», где США обвиняют противоборствующие стороны в военных преступлениях.

Ранее стало известно, что Россия и ЦАР обсуждают создание военной базы в стране. Конкретные сроки прибытия контингента и его численность в настоящее время не определены. О желании властей ЦАР видеть в стране военную базу объявил советник президента республики Фидель Нгоуандика. По его словам, руководство государства уже предоставило для этих целей участок в городе Беренго в 80 километрах от столицы Банги.

Как заявил первый заместитель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, просьба руководства ЦАР говорит о потере Западом, особенно Францией, влияния в Африке. Парламентарий добавил, что ЦАР, как и другие экс-колонии Парижа, отворачивается от Запада, ориентируясь в международных отношениях на РФ.