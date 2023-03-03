Украинских ученых могут отправить на фронт «Известия»: Киев планирует мобилизовать работников атомных электростанций

Фото: Christoph Hardt / www.imago-images.de / Global Look Press

На Украине планируют мобилизовать работников атомных электростанций, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. По информации издания, депутаты Верховной рады обратились в НАЕК «Энергоатом» с просьбой предоставить списки сотрудников, которых можно будет привлечь в ВСУ. В статье сообщается, что письмо на имя главы «Энергоатома» Петра Котина направила нардеп Ирина Венедиктова.

Депутаты Верховной рады обратились в НАЕК «Энергоатом» с просьбой предоставить списки специалистов, которых можно привлечь в ВСУ, — рассказал собеседник издания.

В материале не уточняется, какие задачи будут выполнять мобилизованные специалисты украинских АЭС.

Ранее стало известно, что сотрудников территориальных центров комплектования и соцподдержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей отправили на фронт по приказу Минобороны Украины по причине срыва плана по мобилизации. Военное руководство Украины обвинило военкомов в «крайне вялом» процессе призыва, который занял больше планируемого времени. Источник РИА Новости сообщил, что в настоящее время остальные сотрудники военкоматов перешли к более радикальным методам. По его словам, они перестали бояться видео, которые снимают украинцы, и продолжают насильно затаскивать людей в автобусы.