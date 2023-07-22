Украинских солдат берегут для новой мясорубки: новости СВО на вечер 22 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Аспеновском форуме в США признал невысокие темпы контрнаступления ВСУ, но пообещал, что оно вот-вот наберет обороты. По его словам, украинское командование бережет личный состав, пока военнослужащие постепенно преодолевают минные поля. Герой России Сергей Липовой считает, что такие заявления со стороны Киева не стоит воспринимать всерьез, так как они ничем не подкреплены. Генерал предрек, что планы Зеленского ускорить наступление обернутся «очередной мясорубкой» и потерями для ВСУ, после которых в Киеве опять будут говорить, что Украина не победила, потому что им не дали самолетов и ракет.

Минобороны РФ 22 июля опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Донецком, Южно-Донецком, Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Херсонском направлениях были уничтожены около 780 украинских военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», артиллерийская система М777, самоходная гаубица «Акация», британская гаубица FH-70, шесть гаубиц Д-30 и две Д-20, а также гаубица «Мста-Б». Средствами ПВО за сутки были перехвачены 15 снарядов РСЗО HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM и одна крылатая ракета Storm Shadow, также сбиты 15 БПЛА.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Черниговской области в населенном пункте Гончаровское ВС РФ поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. В Кировоградской области на авиабазе Канатово уничтожили склад авиатоплива ВСУ. Минобороны РФ также получило подтвержденные данные, согласно которым, при ударе по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове 6 июля было уничтожено большое количество польских и немецких танков.

МО РФ заявило, что около 12:00 ВСУ нанесли артиллерийский удар по журналистам МИЦ «Известия» и РИА Новости, готовивших материалы об украинских обстрелах населенных пунктов Запорожской области. По данным ведомства, в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами четыре журналиста получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы в медучреждения Минобороны. Во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Состояние остальных журналистов средней тяжести, угрозы их жизни нет, заверили в ведомстве.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале рассказал, что военкор Журавлев погиб в результате обстрела гражданской машины, следовавшей из Васильевки во Владимировку. По данным РИА Новости, также получили ранения фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шилков. RT со ссылкой на «Известия» сообщал, что под обстрел также попали попали журналисты ТАСС и телеканала «Россия».

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий назвал смерть Журавлева большой трагедией для всех россиян и предложил посмертно представить военкора к государственной награде.

Фото: vk.com/nazbol Ростислав Журавлев

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ответственность за гибель российского военкора в зоне СВО в равной степени лежит на властях Украины и США. Сенатор отметил, что все заверения в том, что у ВСУ нет планов применять поставляемые им кассетные боеприпасы против некомбатантов, оказались чистой ложью.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки беспилотника ВСУ в Красногвардейском районе произошла детонация на складе боеприпасов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отмечал Аксенов. Жителей в радиусе пяти километров от места ЧП решили эвакуировать, также было временно приостановлено движение по Крымской железной дороге.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что ВСУ могли нанести удар ракетами Storm Shadow по нефтехранилищу и складу боеприпасов Черноморского флота в Крыму. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Если ВСУ хотят загнать в угол Черноморский флот, то непонятно, каким образом они собираются это сделать, отметил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Крым и Севастополь сейчас, возможно, самые защищенные регионы России, при этом ВС РФ сбивают и крылатые ракеты, и дроны.

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