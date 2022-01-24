Украинским резервистам дали оружие столетней давности

В Киеве бойцов местных сил территориальной обороны обучают обращаться с пулемётом Дегтярева образца 1927 года. Об этом рассказал бывший участник батальона «Азов» (организация запрещена на территории России) Сергей Коротких в своём Telegram-канале.

По его словам, бойцов-резервистов учат обращаться с таким оружием, потому что нет возможности достать более современные аналоги. Он с сарказмом предположил, что на следующем занятии бойцы пройдут пулемёт «Максим» образца 1883 года и винтовку Бердана 1870 года.

Тем, кто не сбежит, на третьем будет праща и лук. А все потому, что новенькие британские гранатометы увезут на склады Львова, чтобы после продать в Африку, — написал Коротких.

На Украине с 1 января 2022 года вступил в действие закон об основах национального сопротивления. Он предусматривает создание сил территориальной обороны (ТрО), численность которых в мирное время не будет превышать 10 тысяч военнослужащих, однако при необходимости их количество за малые сроки можно будет увеличить до нескольких сотен тысяч резервистов.

Ранее британское издание Daily Mail подняло на смех деревянные автоматы украинских военных, с которыми они были замечены на учениях. В издании обратили внимание, что оружие в руках резервистов ненастоящее, и иронично отметили, что с такой армией «шутки плохи».