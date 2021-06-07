Украинских чиновников выселили с госдач после прогулки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, почему некоторых чиновников выселили с госдач после его прогулки. Об этом он поведал во время неформальной встречи с сотрудниками СМИ за шашлыками, пишет Telegram-канал «Политика Страны».
Украинский лидер
Позднее президент узнал, что участок на самом деле являлся государственной территорией, но почему-то находился в имении у известного пластического хирурга. Тогда он возмутился и распорядился провести проверку, по результатам которой некоторых украинских чиновников выселили. У них не оказалось законных оснований владеть этой землёй.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил с журналистами их профессиональный праздник, пригласив сотрудников СМИ на шашлыки. Глава государства отметил, что самостоятельно готовил шашлык. Он рассказал о хорошей погоде и царившей на встрече дружеской атмосфере.