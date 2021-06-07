Украинских чиновников выселили с госдач после прогулки Зеленского

https://static.news.ru/photo/a9cf0868-c6c6-11eb-b413-96000091f725_660.jpg Фото: zelenskiy_official/instagram.com

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, почему некоторых чиновников выселили с госдач после его прогулки. Об этом он поведал во время неформальной встречи с сотрудниками СМИ за шашлыками, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Украинский лидер отметил , что мысль проверить все госдачи ему пришла после неудачной прогулки по посёлку Конча-Заспа. По словам политика, он хотел зайти на территорию, где вёлся ремонт, однако его оттуда выпроводили с формулировкой, что это «частная территория».

Позднее президент узнал, что участок на самом деле являлся государственной территорией, но почему-то находился в имении у известного пластического хирурга. Тогда он возмутился и распорядился провести проверку, по результатам которой некоторых украинских чиновников выселили. У них не оказалось законных оснований владеть этой землёй.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил с журналистами их профессиональный праздник, пригласив сотрудников СМИ на шашлыки. Глава государства отметил, что самостоятельно готовил шашлык. Он рассказал о хорошей погоде и царившей на встрече дружеской атмосфере.