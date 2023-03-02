Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 178 боеприпасов

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило о 30 обстрелах территории республики со стороны украинских вооруженных формирований за последние сутки. В результате было выпущено 178 боеприпасов.

Были затронуты районы восьми населенных пунктов, включая Горловку, Пантелеймоновку, Широкую Балку, Ясиноватский район, Донецк, Макеевку, Александровку и Владимировку. Противник использовал различное оружие, в том числе РСЗО и артиллерию калибром 155 и 152 мм. Представительство также отметило, что в предыдущие сутки было зафиксировано 22 обстрела со стороны украинских войск.

Ранее мэр города Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что один из трех беспилотников, которые атаковали Белгород, влетел в окно квартиры. В результате инцидента никто не пострадал, жильцов эвакуировали в безопасное место. Остальные дроны также упали в жилых кварталах, но нанесли незначительный ущерб — выбили окна в ближайших домах и повредили автомобили.

Ранее сообщалось, что снаряд попал в частный жилой дом в Волоконовском районе Белгородской области. В результате погибла женщина 1951 года рождения. Также пострадала ее дочь, которой медики оказали помощь на месте.