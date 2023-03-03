Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР Украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 62 боеприпаса

Фото: МО Украины

По сообщению представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), за последние 24 часа украинские военные 23 раза обстреляли территории ДНР. Всего было выпущено при этом 62 снаряда.

Обстрелы производились из артиллерии калибра 155 и 152 мм. Обстрелы были на Донецком направлении (5 раз), Горловском направлении (16 раз), Ясиноватском направлении (1 раз) и Волновахском направлении (1 раз).

В результате обстрелов пострадали населенные пункты: Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Донецк и Никольское. Кроме того, сообщается о гибели одного гражданского лица в Никольском и ранении мирной жительницы в Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки Вооруженные силы Украины провели 30 обстрелов.

Ранее обстрелам со стороны ВСУ подверглись три населенных пункта в Курской области, также граничащей с Украиной. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что в поселке Теткино в результате украинских ударов погиб один человек, еще один пострадал. Также зафиксировали прилеты в районе села Троицкое Кореневского района и окрестностях села Бегоща Рыльского района, обошлось без пострадавших.