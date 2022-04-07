Украинские войска ударили «Точкой-У» по Краматорску

Украинские военные ударили «Точкой-У» по Краматорску, где проходила эвакуация местного населения, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Согласно оперативным данным, погибли свыше 30 человек, ещё более 100 получили ранения.

В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесён ракетный удар, — говорится в сообщении штаба, который также предоставил несколько фото последствий.

После удара обломки ракеты упали возле железнодорожного вокзала. В штабе подчеркнули, что данный тактико-ракетный комплекс не состоит на вооружении России, ДНР и ЛНР, а активно используется Вооружёнными силами Украины.

Очевидцы делятся кадрами с места происшествия.

На видео попал и сам снаряд: на его боковой стороне краской сделана надпись «За детей».

14 марта Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об ударе «Точкой-У» по центру Донецка. Тогда в результате атаки погибли 17 человек и получили ранения 28.

Ракету сбили в центре Донецка. Глава ДНР Денис Пушили заявил, что удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта. Если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в ракете размещался запрещённый кассетный заряд. Осколки ракеты разлетелись по улицам Университетской, Театральной и Артёма (возле Дома правительства ДНР).