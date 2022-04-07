Украинские войска четырежды за сутки обстреляли территорию ЛНР

В течение последних суток территория Луганской Народной Республики четыре раза подвергалась обстрелам ВСУ. Украинские военные применяли артиллерию и миномёты, выпустив в общей сложности около 40 снарядов и мин, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Со стороны вооруженных формирований украины зафиксировано 4 обстрела по н.п. Донецкий, н.п. Калиново с применением артиллерийского орудия калибром 152 мм (27 снарядов) и минометов калибра 120 мм (10 мин), — говорится в сообщении.

В результате обстрелов получил ранение житель населённого пункта Калиново 1956 года рождения. Кроме того, разрушены шесть жилых домов.

Ранее в Минобороны России рассказали, что в Харькове неонацисты провели акции устрашения мирных жителей, обстреляв их из миномётов. По данным ведомства, в результате обстрелов среди горожан есть раненые, но точное их количество неизвестно. В Минобороны отметили, что подобные действия свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права.