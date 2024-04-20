Украинские военные раскрыли три самых тяжелых для ВСУ места боев CNN: военные ВСУ считают город Часов Яр и село Очеретино сложными для боев

Фото: МО Украины

Украинские военные считают трудными для боев село Очеретино, которое находится в ДНР недалеко от Авдеевки, а также соседнее Новокалиново, сообщает CNN со ссылкой на источники в ВСУ. Они добавили, что сложная ситуация складывается и вокруг города Часов Яр.

Особенно непросто удержать эти населенные пункты в условиях российского наступления, которое грозит разрушить часть украинской линии обороны, отметили военнослужащие. По словам офицера украинского командования «Восток», если ВСУ потеряют Очеретино, то важные логистические узлы — города Константиновка и Покровск, а также село Великая Новоселка — окажутся под огневым контролем России.

Командир батальона ударных беспилотников «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко указал, что в населенных пунктах, прилегающих к Часову Яру, идут ожесточенные бои. Взятие этого города приведет к тому, что Константиновка и Краматорск попадут под огневой контроль российских военных, резюмировал он.

До этого отставной украинский генерал Сергей Кривонос известил, что у ВСУ под Часовым Яром не хватает ни людей, ни техники, ни правильно организованной работы разведки. Положение военнослужащих Украины на данном участке фронта является крайне тяжелым. Он приводит слова украинских военных, которые называют происходившее в Работино, Артемовске и Авдеевке «детскими забавами» по сравнению с тем, что сейчас творится в Часовом Яре.

Ранее Кривонос заявлял, что массовое использование дронов российскими военными практически лишило ВСУ шансов использовать под Часовым Яром боевую технику. Проблем добавляют средства РЭБ армии РФ, резюмировал он.