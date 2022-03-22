Украинские военные пытаются выбраться из Мариуполя в женской одежде

Командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев заявил, что украинские военные пытаются выбраться из окружённого Мариуполя, используя поток мирных жителей. Некоторые из них надевают женскую одежду, отметил он в беседе с РИА Новости.

Они пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти. Они зачастую ходят в женской одежде, — подчеркнул комбат.

Он уточнил, что одного украинского военного задержали в шубе, платье и в женских туфлях.

Клялся, что он мирный житель, что он здесь живёт. Ну, по крайней мере, по нему видно, что это боевик, — пояснил Кокарев.

Ранее стало известно, что директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил: в Донбассе самое важное событие — штурм Мариуполя. События там продолжаются три недели и ещё могут продлиться, по словам руководства ДНР, около недели. Это типичная ситуация для действий в современных городах, отметил эксперт.