Украинские военные подорвались на мине в Донбассе

https://static.news.ru/photo/a672a8c6-68a9-11eb-9ef5-96000091f725_660.jpg Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation/facebook.com

Двое украинских военнослужащих погибли и один получил ранения при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединённых сил в Facebook.

Инцидент произошёл в районе населённого пункта Марьинка. Обстоятельства выясняются.

6 февраля, в районе населённого пункта Марьинка во время выдвижения на позиции трое военнослужащих из состава Объединённых сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики, — цитирует сообщение РИА Новости.

В штабе добавили, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Как сообщал NEWS.ru, бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что ситуация в Донбассе из-за заявлений глав ЛНР и ДНР будет только усугубляться. Ранее Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о намерении объединиться с Россией, что, по словам Кравчука, может спровоцировать обострение ситуации в регионе.