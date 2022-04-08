Украинские военные поблагодарили россиян за спасение при крушении Ми-8

Пленные украинские военные — борттехник Дмитрий Бурлаков и стрелок Иван Гавриленко — поблагодарили за спасение российских военнослужащих и врачей, сообщает РИА Новости. Они выжили после крушения вертолёта Ми-8, на котором планировалось эвакуировать из Мариуполя руководителей националистического полка «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Спасибо им огромное. Меня забрали возле вертолёта лежащего... Не дали умереть, — сказал Бурлаков.

Гавриленко, у которого диагностировали многочисленные осколочные ранения и большие ожоги, также произнёс слова благодарности. Сейчас оба военных ВСУ проходят лечение в госпитале в Мелитополе. Состояние Бурлакова стабильное, врачи оказывают ему квалифицированную помощь. По словам медиков, состояние Гавриленко также стабилизируется.

5 апреля представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил: российские военные сбили два украинских вертолёта Ми-8 в районе Мариуполя. По его словам, вертолёты намеревались прорваться к городу. Генерал-майор отметил, что Россия предлагала украинским военным в Мариуполе сложить оружие, однако предложение было проигнорировано.

Бурлаков рассказал, что причиной провала операции по эвакуации членов «Азова» из Мариуполя явилась её плохая организация: вертолёт был советского производства, ещё 1989 года выпуска, при этом экипаж оснастили только приборами GPS и очками ночного видения.