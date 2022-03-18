Украинские военные открыли огонь во время эвакуации мирных жителей

Украинские военные устроили обстрел из тяжёлой артиллерии во время эвакуации мирного населения в городе Рубежное, сообщается в Telegram-канале Нармилиции Луганской Народной Республики. После прекращения огня жители были вывезены в другой населённый пункт.

Во время эвакуации людей в рубежанской школе № 2 вооружённые формирования Украины открыли огонь из тяжёлой артиллерии, — говорится в сообщении.

Местным жителям пришлось пережидать обстрел в подвале образовательного учреждения. После его прекращения они были вывезены в пункт приёма беженцев в город Старобельск.

Всего же за ночь украинские военные четыре раза обстреливали территорию ЛНР. В частности, оказался повреждён электромеханический завод в Первомайске.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что против жителей Донецкой и Луганской народных республик были организованы карательные военные операции. Главной причиной и целью проводимой на Украине военной спецоперации является избавление населения республик «от этих страданий, от этого геноцида».