Украинские военные назвали ситуацию в Артемовске адом CNN: положение украинских войск под Артемовском сильно хуже, чем признает Киев

Фото: Министерство обороны Украины

Положение украинских войск под Артемовском значительно хуже, чем официально признают в Киеве, сообщил 28 февраля американский телеканал CNN со ссылкой на украинских военных, сражающихся в боях за контроль над городом. Другой военнослужащий в видеообращении заявил, что «ситуация вокруг Бахмута (так Артемовск называют на Украине. — NEWS.ru) очень сложная». Еще один боец назвал боестолкновения «адом».

Ситуация в Бахмуте сейчас очень сложная. Она гораздо хуже, чем сообщается официально. К официальным сообщениям надо добавить еще 100% сложности. По всем направлениям, но особенно на северном направлении, — говорится в сообщении.

Американский миллиардер Илон Маск продолжает следить за ситуацией в Артемовске. Предприниматель оставил комментарий в Twitter под картой боевых действий, написав, что город практически окружен российскими войсками.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что танки Leopard, поставляемые Киеву западными странами, были обнаружены в районе Артемовска. Он подчеркнул, что для российских военных эти машины являются точно такой же целью, как и другая боевая техника ВСУ. В Минобороны информацию не комментировали.