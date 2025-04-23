Украинские военкомы используют новую схему насильственной мобилизации Украинские военкомы нападают на женщин с детьми в попытках мобилизовать их мужей

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Сотрудники украинских ТЦК на территории Херсонской области нападают на детских площадках на женщин с детьми, сообщает РИА Новости со ссылкой на подполье. По его данным, таким образом военкомы выманивают мужей пострадавших и насильно мобилизовывают их в Вооруженные силы Украины.

Они прилюдно, во дворах, в парках и на детских площадках блокируют мам с детьми, оказывают на них жесточайшее психологическое давление, тем самым вынуждая их звать на помощь отца семейства, — указано в сообщении.

Такая тактика применяется в правобережной части Херсонской области, которая остается под контролем официального Киева. Соответствующие операции уже попали на камеры — их активно публикуют в Сети очевидцы.

Ранее сообщалось, что в селе Уды Харьковской области украинские военные въехали на автомобиле на детскую площадку и начали драку с местными жителями. Что стало причиной конфликта, не уточняется.

До этого стало известно, что трое мужчин задерживали и похищали жителей Одессы под видом работников ТЦК. Члены одной из общественных организаций выдавали себя за военных, надевали похожую на военную форму, пользовались машиной с камуфлированной окраской и «действовали якобы от имени ТЦК».