Украинские власти обвинили в сокрытии реального ущерба от ударов ВС РФ Экономист Соскин: украинские власти скрывают истинный масштаб потерь от ракетных ударов

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экономист и бывший советник президента Украины Олег Соскин заявил, что власти страны скрывают от населения реальный масштаб урона хозяйственному комплексу от ракетных ударов российской армии. Эксперт добавил, что, если бы украинцы узнали бы правду о реальном ущербе, то люди придут к осознанию, что система фактически не способна далее функционировать, передает РИА Новости.

Это скрывается от украинцев, потому что, если украинцы сейчас поймут, насколько страшные потери, насколько страшные удары произошли по экономическому хозяйственному комплексу, то к людям придет осознание, что фактически система функционировать не может, — сказал Соскин.

Он при этом подчеркнул, что российские военные прекрасно знают о результатах собственных ударов и проводят соответствующие корректировки.

Ранее сообщалось, что в половине регионов Украины объявлена воздушная тревога. Вечером 1 января сирены звучали в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей. В ночь на 2 января тревога также была объявлена в Киеве, а также Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях страны.