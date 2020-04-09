Украинские ветераны-атомщики заявили об угрозе «нового Чернобыля»

https://static.news.ru/photo/3e745188-7adf-11ea-894c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevhen Liubimov/Global Look Press

Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины заявила об угрожающей ситуации в ядерной энергетике страны и опасности «очередного Чернобыля».

Их обращение к властям на своей странице в Facebook разместил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В письме отмечается, что ведущий поставщик электроэнергии на Украине НАЕК «Энергоатом» не имеет постоянных руководителей, которые бы работали с соответствующими разрешениями. Поэтому в данный момент юридически никто не несёт ответственность за безопасность АЭС.

Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова? — спрашивают у власти авторы обращения.

Они также указывают, в «Энергоатоме» наблюдается дефицит средств для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины замерили радиацию после крупного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. В Киеве сохранился естественный радиационный фон. Площадь пожара достигала 35 гектаров. Горели степные участки и лесная подстилка на территории Котовского лесничества.