Украинские ветераны-атомщики заявили об угрозе «нового Чернобыля»

Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины заявила об угрожающей ситуации в ядерной энергетике страны и опасности «очередного Чернобыля».
Их обращение к властям на своей странице в Facebook
В письме отмечается, что ведущий поставщик электроэнергии на Украине НАЕК «Энергоатом» не имеет постоянных руководителей, которые бы работали с соответствующими разрешениями. Поэтому в данный момент юридически никто не несёт ответственность за безопасность АЭС.
Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова? — спрашивают у власти авторы обращения.
Они также указывают, в «Энергоатоме» наблюдается дефицит средств для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины замерили радиацию после крупного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. В Киеве сохранился естественный радиационный фон. Площадь пожара достигала 35 гектаров. Горели степные участки и лесная подстилка на территории Котовского лесничества.
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