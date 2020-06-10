Украинские силовики были шесть раз обстреляны в Донбассе

https://static.news.ru/photo/01d296f6-ab07-11ea-80db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Минобороны Украины сообщило о шести обстрелах позиций силовиков в Донбассе. Отмечается, что пострадавших в результате обстрелов нет.

По состоянию на 12:00 вооружённые формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня. <…> С начала дня боевых потерь среди украинских защитников нет, — сообщает украинское оборонное ведомство.

Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области объявили о своей независимости и образовали самостоятельные народные республики. Это произошло после смены власти в результате вооружённого переворота в Киеве. С тех пор украинские власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.

Ранее украинская армия заявила, что зафиксировала семь обстрелов своих позиций в Донбассе 8 июня. В результате атак, как сообщается, пострадал один военнослужащий, писал NEWS.ru.