Украинские санкции дотянулись до московского электричества Зеленский ввел санкции против «Мосэнергосбыта» и 17 нефтяных компаний

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении российской энергосбытовой компании «Мосэнергосбыт», соответствующий документ опубликован на его сайте. Список рестрикций состоит из 14 пунктов, включая заморозку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другое. Ограничения будут действовать 10 лет.

Кроме этого, в украинский санкционный список попали 17 нефтеперерабатывающих компаний, среди них значатся региональные НПЗ компаний «Лукойл», «Газпром нефть» и другие.

Всего в свежий санкционный список Украины попали 192 физических лиц и 291 юрлица, которые так или иначе связаны с Россией. В частности, под ограничения подпала грузинская авиакомпания Georgian Airways и лично основатель фирмы Тамаз Гаиашвили. В мае 2023 года компания возобновила прямые перелеты с Россией.

11 июня Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении санкций против главы Конституционного суда России Валерия Зорькина и ряда судей. В списке указаны 178 человек, почти все они имеют гражданство РФ. Срок действия рестрикций — пять лет.