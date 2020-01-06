https://static.news.ru/photo/8f24373c-31ed-11ea-a546-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TAСС

Украина формирует группу для отправки в Тегеран, которая примет участие в поисковой операции на месте крушения пассажирского самолёта. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Мы готовим к командировке группу для помощи в поисковой операции и расследования причин катастрофы. Создан оперативный штаб при СНБО по поручению президента. МИД открыло горячую линию — +380442381657, — написал он Telegram-канале.

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился в 6:00 по местному времени 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.

Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил. Украинская дипмиссия в Иране сообщила, что версия теракта при крушении Boeing-737 пока исключена. Предварительно известно, что самолёт потерпел крушение из-за возгорания двигателя, писал NEWS.ru.

На борту самолёта было 168 пассажиров и девять членов экипажа. Уже известно, что члены экипажа — граждане Украины.

Для родственников жертв и представителей СМИ посольство Украины в Иране открыло горячую линию: (+98 21) 22 72 26 58.