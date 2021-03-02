Украинские пограничники обнаружили спиртопровод у границы с Молдавией

https://static.news.ru/photo/5c78567e-7b5c-11eb-bd91-96000091f725_660.jpgФото: Кадр из видео/Державна прикордонна служба України/youtube.com
В Винницкой области у границы с Молдавией сотрудники Госпогранслужбы Украины обнаружили пластиковый спиртопровод, ведущий в подземный «бункер», и изолированный электрокабель, проложенный по дну Днестра.
Пограничники получили оперативную информацию о подготовке к незаконному перемещению спирта с территории Молдавии на Украину. Они обследовали дно Днестра, по которому проходит госграница, и обнаружили изолированный электрокабель, который был проложен от близлежащего острова к украинскому берегу, а далее — вкопан в землю на глубине в 20 см. Пограничники достали со дна реки и выкопали из земли около 150 метров кабеля, на конце которого находилось приспособление для подключения электропитания и устройство для намотки шланга на катушку. Они продолжили обследование прилегающей территории с помощью спецтехники и неподалёку, на глубине около 3 метров, нашли ещё пластиковый шланг, проложенный от береговой отмели Днестра вглубь территории Украины. Его конец уходил в специально оборудованный подземный «бункер».
Пограничники демонтировали 125 метров шланга диаметром 20 мм. С его помощью злоумышленники, вероятно, планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину. Правоохранители также установили, что этот трубопровод ещё не использовался, поскольку шланг был пуст и не имел характерного запаха спирта, — говорится в сообщении государственной погранслужбы Украины.
Как писал NEWS.ru, сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали гражданина Болгарии, который пытался тайно ввезти в страну целый арсенал холодного оружия. Блочный лук, ножи и мачете пограничники обнаружили при оформлении транспортных средств, которые прибыли в Черноморск из Турции. Холодное оружие было найдено в микроавтобусе Fiat болгарской регистрации. Все обнаруженные предметы были изъяты и переданы сотрудникам таможни. Водитель автомобиля и транспортное средство задержаны до принятия правового решения.