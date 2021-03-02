Украинские пограничники обнаружили спиртопровод у границы с Молдавией

Фото: Кадр из видео/Державна прикордонна служба України/youtube.com

Выехавшая из страны оппозиция пытается найти «дворец Лукашенко», но у неё это не получится. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В частности, сейчас наши беглые (оппозиционеры. — NEWS.ru) — нашли «дворец Путина» — пытаются найти дворец Лукашенко... Пускай ищут, показывают. А мы потом возьмём за руку некоторых из протестунов (протестующих....