Украинские националисты подожгли корабль управления «Донбасс» в Мариуполе

Украинские военные подожгли корабль управления «Донбасс» ВМС Украины в мариупольском порту, что может являться частью кампании по дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщается в Telegram-канале Народной милиции Донецкой Народной Республики. По мнению ДНР, частью этой же операции стал сделанный накануне поджог турецкого судна «Азбург», действующего под доминиканским флагом, а в дальнейшем украинские и иностранные медиа могут начать распространять видеосюжеты с убитыми членами экипажей судов.

Умельцами 83 ЦИПсО и националистами «Азова» осуществлён поджог корабля управления «Донбасс». <...> На борту обоих судов продолжается пожар, наблюдается задымление, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что у берегов Мариуполя загорелось турецкое судно «Азбург», на борту которого находятся двенадцать граждан Украины. По его словам, пожар мог вспыхнуть в результате провокации украинских националистов, контролирующих порт.

Басурин допустил, что украинские националисты уничтожают иностранные суда и их экипажи, чтобы потом выдать это за результаты артиллерийских ударов российских войск. Он также напомнил, что руководство Киева продолжает игнорировать официальные запросы по эвакуации шести иностранных судов, которые вместе с людьми были заблокированы украинскими военными путём минирования акватории порта ещё до начала действий российских войск на Украине.