РИА Новости: украинские морпехи сдались после пропажи командиров

Отряд украинских морпехов сдался в плен из-за исчезновения командирского состава в Мариуполе, утверждает РИА Новости со ссылкой на начальника медицинской службы 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимира Лабузова. Как подчёркивает агентство, у морпехов пропал начальник штаба, командир бригады и заместитель комбрига. После этого, по информации РИА Новости, бойцы решили сдаться.

Командир бригады, замкомандира бригады и начальник штаба — это три кита, на которых держится управление... Вот тогда мы и начали думать, как нам быть дальше. И единственный здравый вариант и самый логичный в этой ситуации — это, конечно же, сдаваться в плен, — передаёт агентство слова Лабузова.

21 апреля Шойгу в ходе встречи в Кремле доложил Путину, что городская часть Мариуполя занята российскими войсками. Оставшиеся же украинские военные заблокированы в промзоне комбината «Азовсталь». Путин приказал отменить штурм завода и заблокировать там украинских военных.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь перешёл под контроль совместной группировки российских военных и сил ДНР. Он отметил, что город был зачищен от «националистов, бандеровцев и шайтанов». Более двух тысяч украинских боевиков были полностью заблокированы на территории завода «Азовсталь».