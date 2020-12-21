Украинские министры будут соревноваться в приготовлении борща

https://static.news.ru/photo/aaa0e10c-438c-11eb-8260-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

На Украине в прямом эфире пройдёт онлайн-баттл по приготовлению борща. В нём примут участие пять министров.

Онлайн-баттл пройдёт 22 декабря в рамках кампании за включение блюда в список культурного наследия ЮНЕСКО. В нём примут участие министр окружающей среды Роман Абрамовский, министр культуры Александр Ткаченко, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська. Все они будут готовить блюдо по каноничным украинским рецептам.

Победителя определит известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Он выберет само вкусное блюдо. Трансляция соревнования будет вестись в социальных сетях, сообщили в Facebook министерства культуры и информационной политики страны.

Глава ведомства Александр Ткаченко ранее заявил, что Киев будет добиваться в ЮНЕСКО закрепления за борщом статуса украинского культурного наследия. Поводом для этого послужили многочисленные споры вокруг «национальности» борща.

Как писал NEWS.ru, российский актёр и телеведущий Андрей Бочаров на своей странице в Facebook опубликовал сообщение, где причислил борщ к русской национальной кухне, после чего столкнулся с критикой со стороны украинских пользователей социальной сети.

Большинство украинцев считают борщ исконно украинским блюдом, в то время как к российской кухне относят щи. Среди пользователей нашлись те, кто поддержал нападки в адрес актёра, а кто-то только посмеялся над ситуацией, напомнив, что борщ — это просто блюдо, не имеющее никакого отношения к политике.