Украинские компании захотели получить $35 млн от России из-за Крыма

В федеральный суд американского столичного округа Колумбия был подан иск к России со стороны группы из 11 украинских компаний о компенсации за утраченное в Крыму имущество в размере почти $35 миллионов. Предприниматели из Украины пытаются получить подтверждение компенсации «за изъятие Российской Федерацией их активов» после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году, которую ранее постановил выплатить украинским компаниям арбитражный суд в Швейцарии. Об этом сказано в размещённом в электронной базе американского суда документе, сообщает ТАСС.

Украинские компании рассчитывают, что заморозка активов РФ в США в рамках нынешних санкций против Москвы может предоставить им шанс получить компенсацию из этих средств, — пояснил адвокат истцов Джеймс Бойкин.

В настоящее время Конгресс США не стал принимать законопроект, позволявший Белому дому изымать активы бизнесменов из России для передачи вырученных средств Украине. Резко против него выступила неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее обратился ко всем странам в мире с призывом не приобретать вооружения у России. Отмечается, что решение по возможным санкциям против Индии за покупку российских систем С-400 пока не принято. По словам дипломата, это связано с действиями России на Украине.