https://static.news.ru/photo/0616142a-672a-11ea-acae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Многокилометровые очереди из украинцев, спешащих на родину, образовались на границе Польши и Украины. Гастарбайтеры больше суток проводят на пунктах пропуска, после того, как Варшава с 15 марта из-за введённого карантина закрыла пять из восьми переходов.

Проезд для автобусов с 17 марта закрывает Украина, останется возможность проехать через кордон только на автомобиле. Поэтому многие спешат успеть вернуться до этого времени и берут границу штурмом, сообщает «Страна.ua».

Некоторые украинцы, разуверившись пересечь границу, возвращаются в Польшу. А тех, кому повезло, из-за творящегося бардака пропускают без медосмотра даже с температурой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что КПП «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта закроется на две недели. Меры связаны с угрозой распространения коронавируса нового типа (COVID-19). Пойти на такие жёсткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только пункт «Станица Луганская» пересекают около 15 тыс. лиц. Поэтому угроза занесения и распространения коронавируса сверхвысокая.