Многокилометровые очереди из украинцев, спешащих на родину, образовались на границе Польши и Украины. Гастарбайтеры больше суток проводят на пунктах пропуска, после того, как Варшава с 15 марта из-за введённого карантина закрыла пять из восьми переходов.
Проезд для автобусов с 17 марта закрывает Украина, останется возможность проехать через кордон только на автомобиле. Поэтому многие спешат успеть вернуться до этого времени и берут границу штурмом,
Некоторые украинцы, разуверившись пересечь границу, возвращаются в Польшу. А тех, кому повезло, из-за творящегося бардака пропускают без медосмотра даже с температурой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что КПП «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта закроется на две недели. Меры связаны с угрозой распространения коронавируса нового типа (COVID-19). Пойти на такие жёсткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только пункт «Станица Луганская» пересекают около 15 тыс. лиц. Поэтому угроза занесения и распространения коронавируса сверхвысокая.
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