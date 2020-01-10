https://static.news.ru/photo/7931385e-3467-11ea-bbed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские эксперты работают над расшифровкой информации, содержащейся в чёрных ящиках сбитого в небе над Тегераном самолёта. Об этом заявили на заседании оперативного штаба при Совете национальной безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что иранская сторона намеревалась передать бортовые самописцы для расшифровки во Францию.

Также на совещании заявили, что эксперты уже собрали ДНК-образцы родственников погибших и направили утром электронную ДНК-формулу коллегам, которые работают на месте трагедии в Тегеране.

Ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращения их в Киев, — сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

По словам первого заместителя генпрокурора Украины Виталия Каська, продолжается работа над квалификацией преступных деяний, приведших к трагедии.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

О том, что самолёт случайно был подбит иранской ракетой, заявили лидеры США, Канады и Великобритании. Американская разведка засекла тепловые следы от выпущенных снарядов. Кроме того, этой версии придерживались и авиационные эксперты. Иран сначала настаивал, что катастрофа произошла из-за технической неисправности двигателя.

Утром 11 января Генштаб Исламской Республики признал ошибку. Военные подчеркнули, что самолёт оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов и по форме и высоте полёта напоминал вражеский объект. Силы ПВО были приведены в полную боевую готовность в связи с угрозами «преступного президента» Дональда Трампа. Они ожидали ответного удара США на ночную бомбёжку американских баз в Ираке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца. Также Киев ожидает от Тегерана выплат компенсаций и официальных заявлений по дипломатическим каналам.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на экспертов комиссии, работающей в Тегеране, сообщили, что ракета попала в кабину пилотов, после чего там вспыхнул пожар и оборвалась связь с судном, писал NEWS.ru.