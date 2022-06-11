Украинские дипломаты в Венгрии попытались сорвать концерт ко Дню России Посольство РФ: украинские дипломаты в Венгрии попытались сорвать концерт ко Дню России

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Пресс-служба посольства РФ в Венгрии сообщила, что украинские дипломаты в Будапеште предприняли попытку сорвать концерт фортепианной музыки пианистки Валентины Лисицы, состоявшийся в Российском культурном центре в венгерской столице по случаю предстоящего Дня России. Отмечается, что украинское посольство направило соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште. Российские дипломаты добавили, что Лисица придерживается противоположного от официальной позиции Киева взгляда на события в стране.

Посольство Украины попыталось и в этот раз воспрепятствовать проведению концерта, направив соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште, но эта пиар-акция только подогрела интерес к мероприятию, — сказано в Telegram-канале посольства.

В посольстве России указали на то, что выступление Лисицы было запланировано на 3 июня в «Летнем театре» на острове Маргит, но его отменили после жалобы со стороны украинских дипломатов.

Профессор политологии в университетах Осло и Агдера Ярле Трундал и исследователь Йорн Холм-Хансен из Университета Большого Осло ранее рассказали, что коррупция, бедность и проблемы с демократией препятствуют приёму Украины в Евросоюз, сообщает телеканал NRK. Эксперты отметили, что в стране нет отлаженной рыночной экономики вопреки рекомендациям Евросоюза. По их мнению, экономика управляется олигархами и крупным бизнесом.