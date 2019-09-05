https://static.news.ru/photo/cacb69e4-cfe7-11e9-a3a9-fa163e074e61_660.jpg Вадим Рабинович Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Перепалка и стычка произошли в ходе заседания украинского Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Причиной стало то, что депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович начал говорить в защиту телеканала NewsOne на русском языке.

В ответ член Нацсовета Ольга Герасимюк потребовала от Рабиновича высказываться на госязыке. Депутат отказался и попросил предоставить ему переводчика. Член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что Рада позволила депутатам говорить на русском языке. В зале началась перепалка, из-за которой был объявлен перерыв, пишет « Страна ».

Один из участников стычки сообщил Волошину, что он «наел свою рожу на украинских налогах». В ответ депутат сорвался и предложил оппоненту посмотреть на себя.

По итогам заседания было принято решение обратиться в суд с требованием добиться аннулирования лицензии и закрытия телеканала NewsOne. Телеканал обвинил Нацсовет в попытке уничтожения независимых СМИ.

Ранее News.ru писал, что Рабинович назвал конституционным преступлением лишение народных избранников права говорить от имени избирателей на русском языке.