https://static.news.ru/photo/cfc5e4ee-9d0e-11e9-aa04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с инициативой о снятии неприкосновенности с президента страны Владимира Зеленского и судей.

По словам депутата фракции Ильи Кивы, все украинские чиновники должны быть равны перед законодательством.

И тогда мы сможем говорить о том, что на Украине складываются демократические процессы, — приводит ТАСС слова политика.

Он также пояснил, что в настоящее время идёт сбор подписей. Если инициативу поддержат 150 депутатов, она будет принята.

Ранее News.ru писал о том, что официальная газета Верховной рады «Голос Украины» опубликовала закон об отмене депутатской неприкосновенности. Согласно тексту документа, закон вступит в силу 1 января будущего года.