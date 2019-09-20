Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с инициативой о снятии неприкосновенности с президента страны Владимира Зеленского и судей.
По словам депутата фракции Ильи Кивы, все украинские чиновники должны быть равны перед законодательством.
И тогда мы сможем говорить о том, что на Украине складываются демократические процессы, — приводит
ТАССслова политика.
Он также пояснил, что в настоящее время идёт сбор подписей. Если инициативу поддержат 150 депутатов, она будет принята.
Ранее News.ru писал о том, что официальная газета Верховной рады «Голос Украины» опубликовала закон об отмене депутатской неприкосновенности. Согласно тексту документа, закон вступит в силу 1 января будущего года.