Украинские чиновники придумали, как обогатиться на спецоперации Toronto Star: украинские чиновники незаконно продают получаемое от Запада оружие

Фото: lug-info.com

Украинские чиновники незаконно продают оружие, поставляемое странами Запада Киеву, пишет канадское издание Toronto Star. О нелегальных действиях украинских властей сообщили иностранные наемники и волонтеры, работающие на Украине.

По словам иностранцев, украинские войска и экстренные службы постоянно испытывают нехватку обеспечения из-за действий чиновников. В статье также указано, что украинские власти пользуются машинами скорой помощи для личных нужд.

Руководитель местного спасательного отряда продавал противотанковый гранатомет, два автомата Калашникова, — пишет издание.

Авторы материала отметили, что существует серьезный дефицит патронов и дополнительных магазинов для винтовок, а некоторые бойцы вообще носят кроссовки, вместо подходящей для боевых действий обуви. Также авторы статьи указали на отсутствие сильнодействующих болеутоляющих и препаратов, способных остановить кровотечение. Их почти невозможно достать, подытожили они.

Ранее вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен заявил, что поставляемое Киеву западное вооружение может попасть как на чёрный рынок, так и во владение террористов, которые могут использовать орудия убийства в корыстных целях. По его словам, учитывая опыт прошлых военных конфликтов, большая часть такого оружия не доходит до линии фронта.