Украинские боевики взорвали дамбу в Донецкой области, затоплены дома

Украинские боевики взорвали дамбу в Донецкой области и заявляют, что будет взрыв ещё одной, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт РИА Новости. По его словам, это сделано, чтобы группировка российских военных и Нармилиции не смогла преодолеть водную преграду. Отмечается, что вода затопила несколько частных домов вблизи Святогорска.

Есть случай подрыва дамбы. Это Святогорск, севернее Славянска, где они взорвали дамбу и вода растеклась. Под предлогом того, чтобы не дать войскам преодолеть волнующую преграду. Но при этом затопило частные дома, которые находились в пойме водохранилища, — сказал Басурин.

Басурин добавил, что боевики угрожают взорвать выход из водохранилища Светлодарска, если увидят перемещение войск в этой области. Он подчеркнул, что результатом этого взрыва может стать серьёзный потоп, который двинется в сторону населённого пункта Байрак и «фактически снесёт людей водой».

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что власти Украины готовят чудовищные акции с массовым уничтожением мирных жителей, чтобы затем обвинить Вооружённые силы России и войска Луганской Народной Республики. Он подчеркнул, что зарубежные СМИ заранее прибыли в город Кременная и в населённый пункт Раговка для записи видеоматериала