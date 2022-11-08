Украинские беженцы в Новой Зеландии пожаловались на недостаточную помощь

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Предоставляемая правительством Новой Зеландии помощь украинским беженцам является недостаточной, заявила соучредитель проукраинской организации Mahi for Ukraine Кейт Турская в эфире радио RNZ. По ее словам, по этой причине многие беженцы вернулись домой. Она указала на то, что выдаваемая беженцам виза больше похожа на рабочую, чем на гуманитарную.

Сам тот факт, что люди обсуждают возвращение в Украину или даже рассматривают это, очень беспокоит, — сказала Турская.

Она также указала на то, что правительство страны выделило квоту на принятие беженцев в количестве одной тысячи человек. Столько, по ее словам, было выпущено виз.

Беженцам с Украины ранее дали месяц на выселение из отеля Killin в Шотландии. Отмечается, что причиной этого решения стало аннулирование контракта с правительством Шотландии. Менеджер отеля Партхив Вьяс заявил, что контракт до этого был продлен до марта следующего года, а все брони были освобождены на Рождество и зиму. Он добавил, что уведомление пришло внезапно. Украинцы прибыли в Шотландию по спонсорской программе страны. В статье не уточняется, какое количество людей оказалось под угрозой выселения.