Украинские беженцы в Германии пренебрегали бесплатной едой Focus: беженцы из Украины выбрасывали в мусор бесплатные продукты

Фото: Oliver Dietze/Global Look Press

В немецком городе Гера произошел скандал из-за украинских беженцев, которые выбрасывали в мусор свежие продукты, бесплатно полученные в сети общественного питания Geraer Tafel, пишет Focus. Журналу об этом рассказали местные жители и руководство заведения.

Винфрид Стекер нашел продукты в мусорном баке и проследил за людьми, которые их выбросили. Оказалось, что это супружеская пара на машине с украинскими номерами.

Сыр, салат, йогурт, специи — безупречно упакованные и съедобные продукты из общепита в Гере, в середине декабря оказались в мусорном баке. По-видимому, они были намеренно выброшены. Жители района Цветцен не могли поверить своим глазам, — отмечает издание.

Руководитель местного Geraer Tafel Гизельда Шедлих утверждает, что украинцы постоянно пользовались их услугами. Ей очень обидно, что многие нуждающиеся остались без продуктов, когда кто-то выбрасывал еду в мусор. По словам Шедлих, можно было просто не брать предложенную помощь, ведь спрос на нее очень велик. Она подчеркнула, что совершившие возмутительный поступок украинцы больше не будут обслуживаться в Geraer Tafel. Их продовольственная карта уже аннулирована.

Гизельда Шедлих призналась журналу, что это не единичный случай. Местные жители ей уже сообщали, что находили упаковки общепита со свежими продуктами, выброшенными на остановках автобусов, поездов и даже на кладбище.

Ранее сообщалось, что в Польше украинские беженцы создают все больше проблем местным жителям. По данным на 2023 год, число искателей убежища составило 4,57 млн человек. Туристы не могут найти себе жилье, так как все помещения заняты украинцами, которые неспособны сами оплачивать аренду.