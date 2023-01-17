Украинская участница «Мисс Вселенная» избегала соперницу из России Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» рассказала о том, как ее избегала соперница с Украины

Фото: AP Photo/Gerald Herbert

Мисс Вселенная, Анна Линникова

Представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная» Виктория Апанасенко избегала общения с российской участницей Анной Линниковой во время шоу. Об этом в интервью РБК рассказала сама Линникова.

Что касается общения с девушкой из Украины, то мы не контактировали с ней от слова «совсем». Увы, но это так, — заявила девушка.

Она отметила, что с конкурсантками из других стран проблем у нее не возникло.

Напомним, что обладательницей короны конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэль. Второе место заняла представительница Венесуэлы Манду Дудамель, третье — конкурсантка из Доминиканской Республики Андреина Мартинез. Победительнице конкурса 28 лет. Она занимается дизайном экологичной одежды, руководит фирмой, которая выпускает ее собственную модную линейку, а также работает в качестве модели.

Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» Анна Линникова выбыла из борьбы за корону победительницы на стадии полуфинала, где принимали участие 86 девушек. В финал прошли только 16 из них. На этой же стадии выбыла и представительница Украины Виктория Апанасенко. По ходу конкурса украинская сторона призывала отстранить российскую модель Анну Линникову от участия в шоу в текущем году.