Украинская «Точка-У» прилетела в Макеевку, пострадали дети

Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщило, что среди пострадавших при обстреле украинскими войсками Макеевки комплексом «Точка-У» оказались двое детей. В настоящее время несовершеннолетним оказана первая медицинская помощь, сообщает РИА Новости.

Из четырёх пострадавших два ребёнка: девочка 10 лет с непроникающей (тупой) травмой глаза; мальчик 16 лет со множественными осколочными ранами на лице, — сообщили в Минздраве ДНР.

На месте взрыва образовалась большая воронка. Власти республики позже уточнили, что количество пострадавших от обстрела увеличилось до 10 человек.

Бойцы Росгвардии контролируют ситуацию в демилитаризованном украинском городе Бердянске, сообщила ранее пресс-служба ведомства. Отмечается, что население возвращается к нормальной жизни. В настоящее время подведомственные силы проводят разминирование городских территорий. Брошенную украинскую технику убирают с улиц. Под прикрытием росгвардейцев осуществляется регулярный гуманитарный конвой, всего в город было доставлено 36 тонн гуманитарного груза.