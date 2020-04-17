Украинская телеведущая призвала Зеленского прекратить «играть на камеру»

https://static.news.ru/photo/8c415780-813d-11ea-b3fc-fa163e074e61_660.jpg Снежана Егорова Фото: Снежана Егорова/facebook.com

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента страны Владимира Зеленского за его политические действия и призвала прекратить играть «фарс для Украины и всего мира».

Сейчас, когда вы пытаетесь изобразить из себя Илона Маска, когда вы стоите в дорогом костюме, когда вы читаете чужой текст, вы выглядите смешно, неубедительно. И мне кажется, что вам пора закончить этот фарс, который вы играете для всей страны и для всего мира, — привели слова Снежаны Егоровой в РИА Новости.

Она добавила, что украинский лидер не выполняет своих предвыборных обещаний, не защищает свой народ от коронавирусной инфекции и ставит на ответственные должности некомпетентных людей.

Всё то, что вы сегодня делаете, а в особенности это касается ваших обращений на фоне флага и вашего классного финального призыва, чтобы у нас у всех было 36,6 — это, конечно, очень прикольно, классно, если бы это было в рамках сериала «Слуга народа», — процитировали актрису в агентстве.

Она считает, что президент ничего не делает, а только играет на камеру. По мнению Снежаны Егоровой, для Владимира Зеленского главное сняться в видео, а последствия его не волнуют.

Скажу вам честно — эту роль, которую вы сейчас исполняете, вы исполняете не очень талантливо, — подытожила телеведущая.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как Киев планирует вернуть ДНР и ЛНР. Украинский лидер сообщил, что страна возьмёт контроль над границей и проведёт местные выборы, как только оттуда «выйдут войска».