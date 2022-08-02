Украинская разведка: США утверждают удары по российским военным из HIMARS Telegraph: украинская разведка призналась, что США утверждают удары HIMARS по ВС РФ

Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress / Geisler-Fotopress / Global Look Press

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что военные консультируются с США перед применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По его словам, Пентагон может отменить удар, если ведомство «не устроит намеченная цель». Представитель украинского военного ведомства при этом отказался говорить, чьи спутниковые снимки они используют для таких ударов, пишет The Daily Telegraph.

Существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если американцы недовольны намеченной целью, — рассказал Скибицкий.

Он добавил, что украинские военные руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени». По его словам, украинская разведка работает с партнёрами в Соединённом Королевстве в том числе.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что Вооружённые силы России высокоточным ударом по заводу в Харькове уничтожили две американские пусковые установки HIMARS. По его словам, ликвидированы 53 украинских бойца, включая иностранных наёмников, располагавшихся на территории предприятия.