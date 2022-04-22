Украинская Правда: референдум в Херсоне поставит точку в диалоге с Россией

Издание «Украинская Правда» со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо сообщило о том, что Киев выдвинул Москве ультиматум. Оно утверждает, что проведение референдума в Херсонской области поставит точку в переговорах стран, передаёт Telegram-канал Раньше всех. Ну почти.

Ранее глава временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что возможность проведения референдума не исключена. Однако, по его словам, жители еще не проявляли соответствующую инициативу.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что две третий жителей Херсонской области, части Николаевской области и Запорожья выступят за вступление в состав РФ. Он подчеркнул, что жители юга Украины вcегда «ментально» тяготели к России.