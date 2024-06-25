Украинская певица сняла клип в цветах российского флага Украинка Светлана Лобода выпустила клип в цветах российского триколора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода презентовала тизер клипа на композицию «Молодая» и спровоцировала слухи о желании вернуться на российскую сцену. Ролик опубликован на ее странице на YouTube. На кадрах артистка в светлом платье сидит на трибуне, которая выкрашена в сине-белые цвета. При этом на руке исполнительнице гипс красного цвета.

Подобное сочетание вызвало ассоциации с российским триколором. Кроме того, сама песня звучит на русском языке. Комментаторы предположили, что Лобода таким образом заигрывает с аудиторией из России и, возможно, пытается вернуть себе часть российских фанатов. Полная версия клипа выйдет, как ожидается, 28 июня.

Ранее зрители устроили скандал на концерте Лободы в Латвии и попросили больше не приглашать выступать звезду. Отмечается, что артистка вживую исполняла песни исключительно на русском языке, при этом люди вставали и уходили целыми рядами. При этом артистка в прошлом году пообещала, что будет петь только с украинским флагом.

Как считает концертный продюсер Сергей Лавров, Лобода не прижилась на Украине, потому что у нее нет хитов на украинском языке. По его словам, певица оказалась в незавидном положении. Украинцы ее больше не заказывают, а для россиян звать знаменитость на корпоративы — «самоубийство», считает он.