Украинская певица решила направить россиян «на путь истинный»

https://static.news.ru/photo/cc3b4978-3b22-11eb-bae6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Участница группы The Hardkiss Юлия Санина заявила, что воздействует на своих российских поклонников. С этой целью она не летает в Россию с концертами.

Это и есть наша позиция против политики, которая проводится против Украины. Таким образом мы просто показываем, что мы против всего того, что происходит сейчас, — отметила звезда в интервью, Youtube-каналу «Ходят слухи».

Артистка считает, что выступать в России неприемлемо. При этом она призналась, что совсем не разбирается в политике, даже не знает украинских чиновников. Но это не мешает ей «направлять россиян».

И всё-таки мне нравится думать, что таким образом, показывая свое несогласие, мы свою публику, которая там, тоже как-то направляем на путь истинный, — подчеркнула звезда.

По её словам, такая тактика помогает посмотреть на политику иначе. Санина считает, что если её поклонники из России присмотрятся к ситуации и немного подумают, то решат, что тут что-то не то.

Как писал NEWS.ru, украинская певица София Ротару впервые за долгое время приехала в Россию, чтобы принять участие в «Песне года — 2020». Она решила пойти на это из-за личной просьбы её давнего друга композитора Игоря Крутого.

В последние годы София Ротару стала редким гостем в России. На корпоративы её почти не зовут из-за дороговизны. Ранее концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что певица запрашивает высокий гонорар из-за существенных расходов. Сюда входят билеты, аренда ВИП-зала, номеров в гостиницах и многое другое. По словам представителя звезды, артистка не собирается снижать свои требования даже в период пандемии COVID-19.